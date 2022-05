Inauguration de l’Atelier-Galerie avec l’exposition photo de Sophie K Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Val-au-Perche

Inauguration de l’Atelier-Galerie avec l’exposition photo de Sophie K Val-au-Perche, 5 juin 2022, Val-au-Perche. Inauguration de l’Atelier-Galerie avec l’exposition photo de Sophie K L’Hermitière 5 la Rigotière Val-au-Perche

2022-06-05 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-03 18:00:00 18:00:00 L’Hermitière 5 la Rigotière

Val-au-Perche Orne Exposition de photos de Sophie K : Réminiscence Ouvert chaque dimanche et sur rendez-vous les autres jours. Vernissage le 05 juin à partir de 18h (pour accéder à l’atelier merci de passer par le hameau du Chêne Vert). Exposition de photos de Sophie K : Réminiscence Ouvert chaque dimanche et sur rendez-vous les autres jours. Vernissage le 05 juin à partir de 18h (pour accéder à l’atelier merci de passer par le hameau du Chêne Vert). +33 6 85 49 63 49 https://www.sophiekphotographe.com/ Exposition de photos de Sophie K : Réminiscence Ouvert chaque dimanche et sur rendez-vous les autres jours. Vernissage le 05 juin à partir de 18h (pour accéder à l’atelier merci de passer par le hameau du Chêne Vert). L’Hermitière 5 la Rigotière Val-au-Perche

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Val-au-Perche Autres Lieu Val-au-Perche Adresse L'Hermitière 5 la Rigotière Ville Val-au-Perche lieuville L'Hermitière 5 la Rigotière Val-au-Perche Departement Orne

Val-au-Perche Val-au-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-au-perche/

Inauguration de l’Atelier-Galerie avec l’exposition photo de Sophie K Val-au-Perche 2022-06-05 was last modified: by Inauguration de l’Atelier-Galerie avec l’exposition photo de Sophie K Val-au-Perche Val-au-Perche 5 juin 2022 Orne Val-au-Perche

Val-au-Perche Orne