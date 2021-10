Marseille Théâtre L'Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse Bouches-du-Rhône, Marseille Inauguration de l’Astronef: Cumbia Chicharra Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse, le vendredi 15 octobre à 18:00

À PARTIR DE 18 H PARADE, FEUX ET MUSIQUE FANFARE LE POMPIER PONEY CLUB DÉAMBULATION COMPAGNIE CHAMPAGNE FACTORY 20 H MISE À FEU PAR KARNAVIRES 21 H CONCERT DE LA CUMBIA CHICHARRA l’Astronef ouvre ses portes, ce théatre au coeur Edouard Toulouse fait son décollage avec la Cumbia Chicharra en concert, et beaucoup d’autres spectacles dont certains menés par les équipes et les patients. Entrée libre sur réservation (par téléphone au 04 91 96 98 72) ou [[contact@astronef.org](mailto:contact@astronef.org)](mailto:contact@astronef.org) [www.astronef.org](http://www.astronef.org)

Gratuit sur réservation

♫CUMBIA♫ Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet 13015 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T18:00:00 2021-10-15T23:00:00

Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille

Lieu Théâtre L'Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse
Adresse 118 Chemin de Mimet 13015 Marseille
Ville Marseille