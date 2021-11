Inauguration de l’Artothèque du Champ des Impossibles Perche en Nocé, 19 novembre 2021, Perche en Nocé.

Inauguration de l’Artothèque du Champ des Impossibles 1er étage de la Mairie 11 Rue de Courboyer Perche en Nocé

2021-11-19 18:30:00 – 2021-11-19 1er étage de la Mairie 11 Rue de Courboyer

Perche en Nocé Orne

Entre collection d’art contemporain et bibliothèque, une artothèque est à la fois un lieu de conservation et de prêt d’oeuvres. Son but : proposer à domicile l’indispensable temps du regard. Emprunter, choisir selon ses préférences, une oeuvre d’art, la faire entrer dans son quotidien, vivre avec, c’est se donner le temps de tisser avec elle un lien direct et intime.

Pratique : au 1er étage de la mairie au 11 rue de Courboyer à Nocé – ouverte le mercredi de 15h à 18h et le vendredi de 17h à 19h.

contact@lechampdesimpossibles.com https://www.lechampdesimpossibles.com/

