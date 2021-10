Genève Autre lieu Genève Inauguration de L’Arbre Blanc Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Inauguration de L’Arbre Blanc Autre lieu, 14 octobre 2021, Genève. Inauguration de L’Arbre Blanc

Autre lieu, le jeudi 14 octobre à 19:00

**Jeudi 14 octobre de 19h à 21h** **Inauguration de L’Arbre Blanc** ——————————— 28 rue de la Gabelle 1227 Carouge – Gratuit **Réservation obligatoire** – merci de vous inscrire sur notre site : [**www.larbreblanc.ch/fr/inscrivez-vous**](https://larbreblanc.ch/fr/inscrivez-vous/) Pour fêter l’ouverture de l’Arbre Blanc à Carouge, nous organisons notre inauguration ! **Musique, ambiance chaleureuse, dégustation de vin, grignotage … et de belles surprises ! Soyez les bienvenus !** L’Arbre Blanc | Santé & Bien-Être 28 rue de la Gabelle – 1227 Carouge [[larbreblanc.ch@gmail.com](mailto:larbreblanc.ch@gmail.com)](mailto:larbreblanc.ch@gmail.com) [www.larbreblanc.ch](https://larbreblanc.ch/fr/)

Gratuit

Musique, ambiance chaleureuse, dégustation de vin… et belles surprises ! Soyez les bienvenus ! Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève