Inauguration de « l’Arbre aux Oiseaux » Parc et jardins du château de Vascoeuil, 5 juin 2022, Vascœuil.

Parc et jardins du château de Vascoeuil, le dimanche 5 juin à 16:00

“Rendez-vous aux jardins”est le premier évènement de la saison 2022 organisé au château de Vascoeuil. Nous avons intitulé cet évènement “visite du parc et des jardins du château de Vascoeuil” Le domaine s’étend sur plus de 5 hectares et comprend un parc à l’anglaise et un jardin à la française. Ils arborent des fleurs d’un nouveau genre : plus de 60 sculptures ludiques et colorées d’artistes de renommée internationale tels que Braque, Capron, Dali, Pompon, Vasarely et Volti. Le parc à l’anglaise du château de Vascœuil est traversé par la rivière Le Crevon qui est un affluent de l’Andelle dans laquelle il se jette à la sortie du village. On y rencontre de très nombreuses essences arborées telles que le hêtre, cèdre, tulipier … L’arbre le plus ancien du domaine est un chêne tricentenaire. Situé au cœur du parc, cet arbre majestueux a plus de 350 ans. En 1774, Caresme dessine le plan du jardin à la française du château de Vascœuil. Plus de 100 ans après la découverte des fastes du parc de Versailles créé par André Le Notre, chaque seigneur a voulu son propre jardin à la française pour être ” à la mode “. Demandant un entretien constant, ce jardin disparait au XIXe siècle au profit d’un jardin de style Giverny avec une roseraie créée et entretenue par Alfred Dumesnil. En 1964, lors de l’achat par les propriétaires actuels le jardin n’existe plus, la nature à repris ses droits. François Papillard, au fil de ses recherches, retrouve le plan de Caresme aux archives d’Evreux. Il fait alors recréer les jardins à la française de Vascœuil par des paysagistes qui décident d’ajouter deux allées de hêtres de part et d’autre afin de cadrer visuellement le paysage et la perspective vers le château.

12 € (> 16 ans), 7,50€ (Étudiants, Pôle emploi, enfants de 6 à 16 ans, personne en situation de handicap, gratuit < 6 ans Inauguration de « l’Arbre aux Oiseaux » œuvre en cortex découpé de Corneille / Accès au Musée Michelet (XIXe s) et à l'exposition Parc et jardins du château de Vascoeuil 8 rue Jules Michelet, 27910 Vascoeuil Vascœuil Eure

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:00:00