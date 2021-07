Inauguration de l’Arbre à Palabres- Balade contée Saint-Maclou-de-Folleville, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Maclou-de-Folleville.

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime

Participer à l’inauguration du nouvel espace créé au Moulin de l’Arbalète, un théâtre de verdure et son Arbre à Palabres. Balade contée et spectacle de contes et de danses africaines vous y attendent avec Robert Nana conteur burkinabé de Tours et la Compagnie Filemuse !

Entrée gratuite sur inscription obligatoire, participation au chapeau à la fin du spectacle!

filemuse@hotmail.fr +33 9 54 07 23 35

