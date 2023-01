Inauguration de l’année Polar et dictée noire Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’Évènement: Hauts de Bienne

Jura Hauts de Bienne EUR 0 L’équipe de la médiathèque vous invite au lancement de son année du Polar ce jeudi 2 février 2023 à 18h à la médiathèque de Morez. La présentation de la programmation sera suivie d’une dictée noire et d’un verre de l’amitié. Inscription à mediatheque@arcade-cchj.fr mediatheque@arcade-cchj.fr +33 3 84 33 38 92 https://www.mediathequearcade.fr/ Médiathèque 10 quai Jobez Hauts de Bienne

