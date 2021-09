Inauguration de la voie verte Abilly, 25 septembre 2021, Abilly.

Abilly Indre-et-Loire Abilly Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Défilé déguisé en vélos départ de Descartes avec les officiels, suivi du déplacement des officiels jusqu’à Abilly, possibilité location vélo pour le défilé ou plus. Sur place à Abilly nous installons des structures gonflables pour les enfants et des jeux géants en bois et proposons crêpes, glaces italienne, pop corn. Restauration. A la gare.

lesvelosdepaulette@gmail.com +33 6 36 64 38 89

