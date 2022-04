Inauguration de la voie Marina Ovsyannikova le Vieil Aiglun Aiglun Catégories d’évènement: Aiglun

Marina Ovsyannikova s’est opposée à la guerre et à la désinformation à travers un acte mettant sa liberté en jeu. La commune d’Aiglun souhaite honorer le courage dont elle a fait preuve ainsi que son engagement en faveur de la paix et de la vérité. Inauguration de la voie Marina Ovsyannikova le Vieil Aiglun le vieil Aiglun Aiglun Alpes-de-Haute-Provence

