INAUGURATION DE LA VOIE DOUCE ACROPOLE Béziers, 1 juillet 2022, Béziers.

INAUGURATION DE LA VOIE DOUCE ACROPOLE Béziers

2022-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-02 01:00:00 01:00:00

Béziers Hérault

Le 1er juillet venez assister à l’inauguration de la voie douce de l’Acropole qui reliera la cathédrale aux 9 écluses. Une balade festive et conviviale avec un spectacle son et lumière.

Déambulations avec animations tout au long du trajet : clowns, funambules.. vélo monocycles, ouvreurs et fermeurs

Vous pourrez également dégustez du vin ou ravir vos papilles grâce aux food truck et vignerons présents.

A 23h un magnifique spectacle son et lumière vous sera proposé.

