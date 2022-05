Inauguration de la Vierge suivi d’un concert à l’église Pionnat Pionnat PionnatPionnat Catégories d’évènement: Creuse

Pionnat Creuse Bois de Châteauvieux Pionnat Creuse Pionnat Rassemblement à 14h au pied du village de Châteauvieux, près du panneau “ROCHER DE LA VIERGE. Inauguration de la Vierge avec le prêtre Christian DEQUIDT et des religieuses de Notre dame de la visitation pour la bénédiction, présence du représentant de l’Evêque de Limoges.

Vin d’honneur sur place.

Retour à l’église de PIONNAT (3km) vers 16h30 pour un concert (non religieux) avec l’orchestre et la chorale DELVAL de l’association P’ART SI P’ART LA (30 choristes). Bois de Châteauvieux Pionnat Pionnat

