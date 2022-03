Inauguration de la via sancti Martini, suivie d’une marche inaugurale jusqu’au Cellier Passage Sainte-Croix Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Ce chemin part du Passage Sainte-Croix, ancien prieuré de l’abbaye de Marmoutier, fondée par saint Martin et rejoint Tours en longeant la Loire. Christophe Delaunay, président de Loire Chemins de Saint Martin, ainsi que des marcheurs présentent et témoignent de ce patrimoine lié à saint Martin. La borne marquant le départ du chemin dans le jardin du Passage Sainte-Croix sera dévoilée et quelques produits martiniens du terroir seront à déguster. À midi, un départ de marcheurs-pèlerins est organisé pour Le Cellier, puis pour Champtoceaux le lendemain. Renseignement et inscription à la marche : loirecheminstmartin@gmail.com Passage Sainte-Croix adresse1} Centre-ville Nantes 44000

