du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le Musée de la haute-Auvergne, situé dans l’ancien palais épiscopal et édifié au XVIIe siècle au pied de la cathédrale de Saint-Pierre, présente des collections identitaires étonnantes, témoins de l’histoire de ce pays de hautes terres. Le Musée célèbre son entrée dans l’ère numérique à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! Dès le 18 septembre (entrée gratuite sur tout le week-end), prenez part à l’histoire du musée et venez interagir avec notre table tactile flambant neuve ! Grâce à une interface intuitive et vivante, donnez vie aux arts et traditions populaires de la Haute-Auvergne ! Faites résonner les instruments des vitrines ! Découvrez les pas de danses auvergnats ! Décryptez les secrets des coiffes traditionnelles ! Tél. 04 71 60 22 32

Musée de la Haute-Auvergne Palais épiscopal, 1, place d'Armes, 15100 Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

