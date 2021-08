Gotein-Libarrenx Gotein-Libarrenx Gotein-Libarrenx, Pyrénées-Atlantiques Inauguration de la salle municipale Gotein-Libarrenx Gotein-Libarrenx Catégories d’évènement: Gotein-Libarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Inauguration de la salle municipale Gotein-Libarrenx, 11 septembre 2021, Gotein-Libarrenx. Inauguration de la salle municipale 2021-09-11 10:30:00 – 2021-09-11 Salle des fêtes Fronton

Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques Gotein-Libarrenx 10 10 EUR Journée inauguration de la salle des fêtes de Gotein.

Au programme des festivités,

10h30 : Revanche de la finale poussins paleta gomme du Pays-Basque

11h30 : Basket, match de préparation pour la saison en R3 / séniors garçons de Gastiak contre Artigues

12h30 : Festivités avec discours inauguraux

13h : Apéro offert par la municipalité

14h : Repas organisé par le comité des fêtes. Inscriptions obligatoires pour le 27 Août au 06 61 97 86 06.

Menu : assiette Xiberua/ Cochon de lait/ Fromage/ Croquant au chocolat/ Café. Adultes 20€ et enfants 10€ Après-midi : animations; jeux; spectacle… Journée inauguration de la salle des fêtes de Gotein.

Au programme des festivités,

10h30 : Revanche de la finale poussins paleta gomme du Pays-Basque

11h30 : Basket, match de préparation pour la saison en R3 / séniors garçons de Gastiak contre Artigues

12h30 : Festivités avec discours inauguraux

13h : Apéro offert par la municipalité

14h : Repas organisé par le comité des fêtes. Inscriptions obligatoires pour le 27 Août au 06 61 97 86 06.

Menu : assiette Xiberua/ Cochon de lait/ Fromage/ Croquant au chocolat/ Café. Adultes 20€ et enfants 10€ Après-midi : animations; jeux; spectacle… +33 6 61 97 86 06 Journée inauguration de la salle des fêtes de Gotein.

Au programme des festivités,

10h30 : Revanche de la finale poussins paleta gomme du Pays-Basque

11h30 : Basket, match de préparation pour la saison en R3 / séniors garçons de Gastiak contre Artigues

12h30 : Festivités avec discours inauguraux

13h : Apéro offert par la municipalité

14h : Repas organisé par le comité des fêtes. Inscriptions obligatoires pour le 27 Août au 06 61 97 86 06.

Menu : assiette Xiberua/ Cochon de lait/ Fromage/ Croquant au chocolat/ Café. Adultes 20€ et enfants 10€ Après-midi : animations; jeux; spectacle… otsoule dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gotein-Libarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gotein-Libarrenx Adresse Salle des fêtes Fronton Ville Gotein-Libarrenx lieuville 43.19125#-0.90369