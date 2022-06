Inauguration de la saison estivale à l’Arboretum de Huelgoat.

Inauguration de la saison estivale à l’Arboretum de Huelgoat., 1 juillet 2022, . Inauguration de la saison estivale à l’Arboretum de Huelgoat.



2022-07-01 – 2022-07-01 Inauguration de la saison estivale aux Arbres du Monde à Huelgoat à partir de 17h.

Un pot vous sera offert, ce sera l’occasion de présenter tout le travail accompli en ce début d’année, ainsi que toutes les nouveautés déjà en place et à venir lors de cette nouvelle saison. Spectacle de harpe celtique à 19h.

Accès libre sans réservation.

Gratuit Inauguration de la saison estivale aux Arbres du Monde à Huelgoat à partir de 17h.

Un pot vous sera offert, ce sera l’occasion de présenter tout le travail accompli en ce début d’année, ainsi que toutes les nouveautés déjà en place et à venir lors de cette nouvelle saison. Spectacle de harpe celtique à 19h.

Accès libre sans réservation.

Gratuit dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville