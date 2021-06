Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Inauguration de la saison culturelle du musée du verre de Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

2021-06-13 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-13 18:00:00 18:00:00

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Pour marquer la réouverture du musée du verre, la ville de Blangy-sur-Bresle organise une grande fête. Elle fait appel à la troupe du Carcahoux pour animer cet après-midi de 15h à 18h.

La grande Lulu, un personnage créé par l’association, va amener ses copains dans le cortège, avec échassiers, musiciens… ils partiront tous du pont ou du parking de Super U.

Tout le monde assistera au discours du maire ou de son représentant à 15h30, puis de 15h45 à 18h, la troupe du Carcahoux contera différentes histoires, en divers lieux.

Le but est d’occuper tout l’espace !

Cinq histoires, chacune présentée deux à trois fois en fonction de l’affluence. Les thèmes abordés sont divers. Les séquences portent sur les fouilles de l’Abbé Cochet, la vie de la petite bourgeoisie d’antan, ou encore l’histoire des enfants placés.

Animation gratuite – Accès au musée payant

