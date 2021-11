Inauguration de la rue Vivian Maier suivie d’une projection Mairie du 13e, 8 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 8 novembre 2021

de 15h45 à 22h

gratuit

Vivian Maier a marqué des générations. Décédée le 21 avril 2009, elle laisse un héritage majeur pour la photographie contemporaine de rue. Lundi 8 novembre, Laurence Patrice, adjointe à la Maire de Paris en charge de la mémoire et du monde combattant, et Jérôme Coumet, Maire du 13e, inaugureront une rue en son honneur dans le 13e arrondissement.

En immortalisant des scènes de vie, d’architecture et d’autoportraits, le travail extraordinaire de Vivian Maier nous plonge dans sa vision de villes iconiques telles que New York ou Chicago. Originaire de France et fière de l’être, ses photos ont été exposées à titre posthume dans les plus grandes galeries du monde. À l’occasion de Paris Photo, la rue Vivian Maier sera inaugurée dans le 13e arrondissement, rendant ainsi hommage au travail colossal, riche de plus de 120 000 photos, réalisé par cette anonyme de son vivant.

À 16h : Inauguration de la rue Vivian Maier. Rendez-vous à 15h45 au niveau du 31, avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris

À 19h à la Mairie du 13e : Projection du film « A la recherche de Vivian Maier » de John Maloof et Charlie Siskel qui sera suivi, à 20h30, d’une rencontre avec Delphine Desveaux, historienne de la photographie, et Françoise Perron, auteur de “Vivian Maier en toute discrétion” (éd. Loco)

Mairie du 13e 1 Pl. d’Italie Paris 75013

Contact : Mairie du 13e https://mairie13.paris.fr/ https://www.facebook.com/paris.treize/ https://twitter.com/mairiedu13

Vivian Maier