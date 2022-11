Inauguration de la rue Gisèle Halimi – Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

2022-11-23 11:00:00 – 2022-11-23

Saône-et-Loire La rue Gisèle Halimi, qui relie la nouvelle résidence étudiante à l’avenue de l’Europe sera inaugurée à 10h30 en présence de l’actrice Julie Gayet.

Figure du féminisme en France, Gisèle Halimi a œuvré pour le droit à l’avortement et la criminalisation du viol en tant qu’avocate. Elle a fondé le mouvement « Choisir la cause des femmes », aux côtés de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand. Rue Gisèle Halimi Près du Centre universitaire Condorcet Le Creusot

