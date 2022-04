Inauguration de la Route Européenne D’Artagnan Lignac, 22 mai 2022, Lignac.

2022-05-22 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-22

Lignac Indre

Le site de château Guillaume à Lignac accueille l’inauguration de la Route Européenne d’Artagnan dans l’Indre. Cette manifestation organisée par le Comité Départemental d’Equitation et le Comité Régional d’Equitation avec plusieurs partenaires se déroulera en deux temps : des randonnées sur inscription à cheval, en attelage, à vélo et à pied pour rejoindre le site et des spectacles (musique et danse, escrime, théâtre carrousel, baptême à poney). Possibilité de repas sur place auprès de producteurs locaux.

Ouverts aux cavaliers, attelages, cyclo et pédestres. Spectacle et repas de producteurs.

+33 2 54 28 12 13

©PNRB – VLM

Lignac

