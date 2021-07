Ormes Église Saint-Gengoult,10700 Ormes Aube, Ormes Inauguration de la «Route de la Craie» : Festivités autour de la Craie Église Saint-Gengoult,10700 Ormes Ormes Catégories d’évènement: Aube

Ormes

Inauguration de la «Route de la Craie» : Festivités autour de la Craie Église Saint-Gengoult,10700 Ormes, 18 septembre 2021, Ormes. Inauguration de la «Route de la Craie» : Festivités autour de la Craie

Église Saint-Gengoult, 10700 Ormes, le samedi 18 septembre à 14:00

### Profitez de festivités autour de la Craie à l’occasion de l’inauguration de la « Route de la Craie ». Organisation d’animations (démonstration de taille de bloc de craie), de concerts (concert d’harmonie des jeunes d’Arcis et prestation de Sébastien Vachez à la guitare) et d’un marché d’artistes et d’artisans autour de l’église du village d’Ormes. Programme : * 14h-18h : marché (en extérieur) d’artistes, d’artisans, de producteurs locaux et animations (taille de craie, démonstration des Passeurs de fresques, concours de dessin…) * visites guidées de l’église Saint-Gengoult d’Ormes * concert des jeunes de l’harmonie d’Arcis en extérieur * 19h : inauguration officielle en extérieur * 19h30 projection d’un film sur la Craie à l’intérieur de l’église, en partenariat avec l’Association géologique Auboise * concert de guitare par Sébastien Vachez dans l’église * 21h : projection monumentale sur la façade de l’église d’Ormes

Gratuit. Entrée libre.

Profitez de festivités autour de la Craie à l’occasion de l’inauguration de la « Route de la Craie ». Église Saint-Gengoult,10700 Ormes Rue de l’église, 10700 Ormes Ormes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Ormes Autres Lieu Église Saint-Gengoult,10700 Ormes Adresse Rue de l'église, 10700 Ormes Ville Ormes lieuville Église Saint-Gengoult,10700 Ormes Ormes