Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Inauguration de la Rotonde – Espace culturel le Parc Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Inauguration de la Rotonde – Espace culturel le Parc Ribeauvillé, 24 septembre 2021, Ribeauvillé. Inauguration de la Rotonde – Espace culturel le Parc 2021-09-24 19:00:00 – 2021-09-24

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé A l’occasion de l’inauguration de la Rotonde de l’espace culturel Le Parc, profitez d’un apéro concert sur des airs de jazz manouche et de pop aux influences swing grâce à la présence du groupe alsacien “Les Escrocs du Swing”. Swingez au rythme de l’apéro concert qui vous est proposé par “Les escrocs du swing” à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle rotonde de l’Espace culturel du Parc ! +33 3 89 73 20 00 A l’occasion de l’inauguration de la Rotonde de l’espace culturel Le Parc, profitez d’un apéro concert sur des airs de jazz manouche et de pop aux influences swing grâce à la présence du groupe alsacien “Les Escrocs du Swing”. dernière mise à jour : 2021-09-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé lieuville 48.19275#7.32788