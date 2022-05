INAUGURATION DE LA RESTAURATION DE L’ORGUE Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Quirin Moselle Sous le patronage des élus et représentants des différentes institutions qui se sont fédérés autour de l’ambitieuse restauration de l’orgue Silbermann, Jean-Christian Guerrier et Marianne Bucher retraceront au public les différentes étapes des travaux accomplis sous la houlette de Chrsitian Lutz, Maître d’oeuvre. Vincent Bernhardt, organiste co-titulaire du temple Neuf à Metz, leur répondra en donnant à découvrir les sonorités restaurés du joyau de Saint-Quirin. amis@orgue-saint-quirin.fr +33 6 08 50 26 41 https://www.orgue-saint-quirin.fr/festival-silbermann-saint-quirin/ Saint-Quirin

