Inauguration de la Recyclerie Ramdam Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Inauguration de la Recyclerie Ramdam Eymet, 26 novembre 2022, Eymet. Inauguration de la Recyclerie Ramdam

19 Avenue de Guyenne Eymet Dordogne

2022-11-26 – 2022-11-26 Eymet

Dordogne Moment d’échanges, de partage et de discussion ouvert à tous. Spectacle de jongle comiquoburlesque par Mr Tamar Quentin, jeux traditionnels en bois avec Xavier de Caditjeux, concert chanson française, bossa, folk, variété avec Matt Mielcarski et Mauve Pellizzoni. Moment d’échanges, de partage et de discussion ouvert à tous. Spectacle de jongle comiquoburlesque par Mr Tamar Quentin, jeux traditionnels en bois avec Xavier de Caditjeux, concert chanson française, bossa, folk, variété avec Matt Mielcarski et Mauve Pellizzoni. +33 6 44 80 83 69 Asso Ramdam

Eymet

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Eymet Autres Lieu Eymet Adresse 19 Avenue de Guyenne Eymet Dordogne Ville Eymet lieuville Eymet Departement Dordogne

Eymet Eymet Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymet/

Inauguration de la Recyclerie Ramdam Eymet 2022-11-26 was last modified: by Inauguration de la Recyclerie Ramdam Eymet Eymet 26 novembre 2022 19 Avenue de Guyenne Eymet Dordogne Dordogne Eymet

Eymet Dordogne