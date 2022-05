Inauguration de la Randonnée chambonnaise et repas (facultatif) Chambon Chambon Catégories d’évènement: Chambon

Chambon Cher Chambon En randonnant la chambonnaise, vous serez épatés par ce nouveau circuit de 8 kms qui recèle une nature préservée. Et si vous le désirez, prolongez votre soirée par un dîner avec lasagnes bolognaises, ou plutôt chambonnaises, avec salade, fromage et glace. En toute convivialité ! Village à l’écart des grandes voies routières, Chambon fête avec cette inauguration, son chemin de randonnée labellisé qu’il est heureux de présenter avec l’association de sauvegarde de l’église, où le patrimoine architectural et rural rejoint le patrimoine naturel !

