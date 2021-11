Inauguration de la Première Ludothèque de Beauvais! Beauvais, 3 novembre 2021, Beauvais.

Inauguration de la Première Ludothèque de Beauvais! Beauvais

2021-11-03 – 2021-11-03

Beauvais 60000

Après près de 10 ans à déployer nos espaces de jeux sur le territoire Beauvaisiens et picard, en plein air ou en en pied d’immeuble; La Ludo Planète inaugure son nouveau local dédié au jeu, où nous pourrons accueillir des familles et groupes, juste pour le plaisir du jeu, et du partage autour du jeu!

Venez donc nous retrouvez le Mercredi 3 novembre 2021 de 14h à 18h.

Ce lieu se situe au centre H2o du Parc Marcel Dassault, à Beauvais, 100m² de jeux pour petits et grands!

A cette occasion, nous vous proposerons plusieurs animations afin de passer un joyeux après-midi à nos côtés!

contact@ludoplanete.fr http://www.ludoplanete.fr/

BENOIT DELAITE

Beauvais

