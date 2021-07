Gérardmer Médiathèque - Espace Tilleul Gérardmer, Vosges Inauguration de la plaque « Jean Grossier » Médiathèque – Espace Tilleul Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Conteur et artiste, Jean Grossier était aussi un amoureux d’architecture, du langage et du patrimoine bâti. Rendez hommage à cette mémoire des Hautes Vosges. Médiathèque – Espace Tilleul 16 rue Charles de Gaulle, 88400 Gérardmer Gérardmer Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00

