Le CCOA, ainsi que l’Association Colonel Teyssier et la Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn coorganisent une cérémonie à l’occasion des 200 ans de la naissance de Louis Casimir Teyssier le 22 août 2021 à 11h, au n°76 de l’avenue du Colonel Teyssier à Albi. Une plaque commémorative sera aposée sur la façade à cette occasion. L’exposition “Teyssier, lo Coronèl erudit occitan”, ainsi que plusieurs objets ayant appartenu au Colonel seront présents au Centre Occitan Rochegude (28 rue Rochegude) jusqu’au 9 septembre 2021 (et à partir du 20 août pour les objets). Inauguration de la plaque commémorative du bicentenaire de la naissance du Colonel Teyssier le dimanche 22 août 2021 au n°76 de l’avenue du Colonel Teyssier à Albi 76 avenue du Colonel Teyssier 76 avenue du Colonel Teyssier Albi Tarn

