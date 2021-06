Cenon Place Voltaire Cenon, Gironde Inauguration de la place Voltaire Place Voltaire Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Face aux écoles, en plein coeur du quartier Palmer, familles, enfants, peuvent désormais se détendre sur la nouvelle place Voltaire. Jeux pour enfants, minis trampolines, espaces de verdure: fêtons la nouvelle place! Animations, temps convivial et musical , inauguration de la place sont au programme de cette soirée.

ouvert à tous, gratuit

Durement touchés par la pandémie, les secteurs culturel, associatif ou encore sportif remettent le couvert, dès cet été avec « Show aux coeurs », un rendez-vous (f)estival près de chez vous! Place Voltaire Place Voltaire, 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-07-02T16:30:00 2021-07-02T21:00:00

