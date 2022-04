Inauguration de la Partagerie à Moÿ-de-L’Aisne Moÿ-de-l’Aisne Moÿ-de-l'Aisne Catégories d’évènement: Aisne

Moÿ-de-l'Aisne

Inauguration de la Partagerie à Moÿ-de-L’Aisne Moÿ-de-l’Aisne, 21 mai 2022, Moÿ-de-l'Aisne. Inauguration de la Partagerie à Moÿ-de-L’Aisne Moÿ-de-l’Aisne

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 17:00:00

Moÿ-de-l’Aisne Aisne Moÿ-de-l’Aisne L’ADERMAS est impatient de vous présenter son nouvel atelier-chantier d’insertion: La Partagerie !

Il s’agit d’un chantier maraîchage regroupant plusieurs activités: formation au maraîchage et vente des productions, jardin partagé, jardin pédagogique, espace pour accueillir les artistes, mise en avant des producteurs locaux…

adermas@wanadoo.fr

Moÿ-de-l’Aisne

