INAUGURATION DE LA NOUVELLE FRESQUE » LES DEBUTS DU FOOTBALL DANS LA REGION ET CREATION DU FCSM » Sochaux, 15 novembre 2022

en présence de joueurs formés au Football Club Sochaux-Montbéliard et originaires de la région (Nord Franche-Comté/Alsace). Sont attendus Claude Quittet, Bernard Genghini, Stéphane Crucet, Pierre-Alain Frau ou encore Maxence Prévot afin de représenter différentes générations de joueurs formés au club.

Muséographie en mouvement

Depuis sa création en 1988, le Musée de L’Aventure Peugeot n’a cessé d’évoluer. D’importants travaux de rénovation ont été entrepris ces dernières années afin de mieux mettre en valeur l’histoire, la muséographie et les collections de l’association L’Aventure Peugeot : « espace entreprises » en 2012, entrée du Musée et boutique en 2014…

La muséographie évolue également régulièrement via des enrichissements des textes et illustrations de présentation, ou des rotations des collections dans une recherche perpétuelle d’amélioration de l’expérience visiteur et d’une meilleure présentation chronologique.

Prochainement, c’est au tour de l’espace consacré aux années 20-30 de connaître un embellissement. Cette période importante dans l’histoire Peugeot a été marquée par la naissance de la 201, des véhicules « éclipses » et du football professionnel. La présence de véhicules en exposition sera complétée par une fresque consacrée aux débuts du football dans la région et la naissance du Football Club Sochaux-Montbéliard, précurseur du

professionnalisme.

« Le Football Club de Sochaux est fondé en 1928, avec le soutien appuyé de Jean-Pierre Peugeot, qui souhaite une équipe aux couleurs d’Automobiles Peugeot. L’idée est de créer une équipe d’élite, capable de faire rayonner les marques Peugeot et le Pays de Montbéliard au plus haut niveau. »

Inauguration de la nouvelle fresque

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 15 novembre à partir de 17h00 au Musée de L’Aventure Peugeot pour découvrir cette fresque (dévoilée à 18h30). Le Musée restera exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h30 pour l’occasion, ainsi que la brasserie, en mode bar.

Pour inaugurer cet espace, d’anciens joueurs du FCSM, liés à la région, accompagneront des jeunes de l’école de foot. Un symbole fort pour rappeler que les racines du football professionnel se trouvent dans le Pays de Montbéliard et qu’elles continuent de perdurer grâce au centre de formation sochalien.

Livre « Au stade des souvenirs et des hommages »

Dans le cadre de cette inauguration, nous aurons également le plaisir d’accueillir Claude Quittet, ancien capitaine de l’équipe de France et figure emblématique du football franc-comtois des années 60 et 70. A partir de 15h, il dédicacera au coeur du Musée son livre « Au stade des souvenirs et des hommages », écrit en collaboration avec Thierry Mathey et dans lequel figurent de nombreuses anecdotes et hommages de personnalités du football français tels qu’Aimé Jacquet,

Jean-Michel Larqué, Alain Giresse, Josip Skoblar et bien d’autres

