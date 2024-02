Inauguration de la Micro-Bibliothèque Y’a K’à Bouquiner Maison K’Marguaise Arles, vendredi 1 mars 2024.

Inauguration de la Micro-Bibliothèque Y’a K’à Bouquiner Maison K’Marguaise Arles Bouches-du-Rhône

Inauguration le Vendredi 1er mars, à la Maison K’Marguaise !

A partir de 17h de la partie bibliothèque enfants/adultes

En 2023, L’Association K’NOé a été lauréate de Bibliothèques Sans Frontières et de la Fondation Cultur et c’est après quelques mois, de préparation logistique que l’association est fière de vous faire découvrir leur 1er Micro-bibliothèque « Y’a K’à Bouquiner » à la Maison K’Marguaise d’Arles. Cette Micro-bibliothèque, c’est l’accès pour TOUS à plus de 1000 livres qui vont être installés dans différents lieux du quartier de Trinquetaille !



Cette ressource de livres sera bien évidemment mutualisable au plus grand nombre possible d’associations du territoire et des services qui en feront la demande !



Merci de confirmer votre présence avant le 23.02.2023 à l’adresse mail inscription.knoe@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-01

Maison K’Marguaise 8 rue de la Verreie

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Inauguration de la Micro-Bibliothèque Y’a K’à Bouquiner Arles a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme d’Arles