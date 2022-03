Inauguration de la Méta-Halle – Weekend#1- Incandescence Méta-Halle (La), 2 avril 2022, Nantes.

2022-04-02

Horaire : 14:00 22:30

Gratuit : non Tarif libre.

Un lieu complètement insolite, la MÉTA-HALLE est un projet culturel hors-norme développé par l’association LES CIRCACIERS. En moins de 3 mois, ce sont plus de 3 000 m2 investis et dédiés à la création ! Viens découvrir les ultimes halles industrielles de l’Île de Nantes avant leur reconversion. Le bâtiment prend vie, s’anime, se transforme durant les 4 premiers week-ends d’avril…L’inauguration a lieu le vendredi 1er et samedi 2 avril 2022 >> Le programme complet est sur MÉTA-HALLE WK#1 incandescence Au programme : CONCERTS / DJ SET / VISITES D’ATELIER / METATALK / RADIOGALETTE / CRÉATION MÉTAL / STANDS / BUVETTE / JEUX C’est l’ouverture publique, le 1er week-end d’inauguration ! Enfin les portes s’ouvrent et dévoilent un univers forain de métal, avec le braséro Calcifer, le Mikhamac Hôtel… et une riche programmation pluridisciplinaire. Le vendredi format “soirée” (18h-0h15), trois djs sets au programme avec SALYAA KA (déjà passée par Warehouse et le lieu unique) et son set électro-afro, H-Ur et PAILLETTE’S. Une performance circassienne d’Antoine Redon suivie du concert live de ChaRpie. Le spectacle kitsch de catch canin de Dogzilla ou encore l’entresort Gyrofolie. Et le samedi n’est pas en reste avec un format davantage “journée” (14h-22h30), atelier découverte création métal de fonderie artisanale avec Franck Cardinal, un Metatalk : rencontre-discussion autour des Ressourceries avec Stations Services, l’Écrouvis et la Regratterie. Une performance de Roue Cyr, cet agrès de cirque en métal, par Antoine Redon puis un concert de Johnny Montreuil vient clôturer ce beau premier week-end ! Les événements se dérouleront dans les espaces extérieurs mais des visites par petits groupes seront organisées pour découvrir les entrailles de LA MÉTA-HALLE !

Méta-Halle (La) adresse1} Île de Nantes Nantes 44200