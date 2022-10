Inauguration de la Ludothèque La Frat’, 19 octobre 2022, Nantes.

2022-10-19

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : oui Accessible à tous. Pour tous

La Frat’ est une association qui entre dans la loi de 1901. Elle organise de nombreuses activités et évènements, comme les distributions alimentaires ou encore des entraides numériques et vestimentaires. On retrouve également sur le site de la Frat’ une friperie à mini prix qui est appelée le “Veti” mais également un vide-greniers permanent accessible à tous qui est nommé le “Bric à Brac”. Depuis sa création, il y a plus de 100 ans, l’association continue à promouvoir la justice, le partage, la dignité de chaque personne. Elle fonctionne avec de nombreux bénévoles. Depuis quelque temps, la Frat’ travaille sur le projet de mise en place d’une ludothèque. Le projet voit donc le jour le mercredi 19 octobre 2022 à partir de 14h, au 3 Rue Amiral du Chaffault à Nantes dans les locaux de la Frat’. Vous pourrez profiter durant cet après-midi de nombreux jeux, qui seront l’occasion pour vous de jouer seul ou à plusieurs, de découvrir de nouveaux jeux ou encore de rejouer aux jeux qui ont animé votre enfance. Des jeux pour vos enfants seront également disponibles et à leur disposition. De plus, lorsque vos enfants seront occupés, la Frat’ vous propose un accompagnement numérique pour la plateforme Pronote qui vous permet de suivre la scolarité de vos enfants mais qui n’est pas toujours simple à manier.

La Frat’ Nantes 44100

https://pom-e.compostri.fr/composteur/la-frat https://fraternitenantes.fr/