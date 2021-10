Orléans Frac Centre-Val de Loire Loiret, Orléans Inauguration de la librairie Renée Gailhoustet Frac Centre-Val de Loire Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Inauguration de la librairie indépendante, spécialisée en architecture et ouverte vers les luttes féministes avec la présence de Jeanne Gailhoustet, fille de Renée Gailhoustet et directrice de l’école des Beaux-Arts de Bourges. …suivie d’une projection de deux documentaires consacrés aux réalisations de l’architecte urbaniste : « Renée Gailhoustet & le projet d’Ivry » d’Anne Rizzo (2008, 60 minutes) et « Promenée » de Christian Merlhiot (1996, 26 minutes). Une discussion avec Christian Merlhiot clôturera les projections. Programmation conçue par Peuple et Culture Projection de deux documentaires consacrés aux réalisations de l’architecte urbaniste puis discussion avec le réalisateur Christian Merlhiot. Frac Centre-Val de Loire 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

