Inauguration de la librairie café Ossès, 29 octobre 2021, Ossès.

Inauguration de la librairie café 2021-10-29 16:00:00 – 2021-10-29 21:30:00

Ossès Pyrénées-Atlantiques Ossès

Librairie généraliste et bilingue pour petits et grands. Café pour se rencontrer et papoter. Lieu culturel avec animations : groupe de musique.

Librairie généraliste et bilingue pour petits et grands. Café pour se rencontrer et papoter. Lieu culturel avec animations : groupe de musique.

+33 9 88 54 57 47

Librairie généraliste et bilingue pour petits et grands. Café pour se rencontrer et papoter. Lieu culturel avec animations : groupe de musique.

Café Menta

dernière mise à jour : 2021-10-21 par