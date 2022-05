Inauguration de la Galerie du 10 et de la Boutique les Petites Pépites Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Inauguration de la Galerie du 10 et de la Boutique les Petites Pépites Die, 3 juin 2022, Die. Inauguration de la Galerie du 10 et de la Boutique les Petites Pépites La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die

2022-06-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-03 20:00:00 20:00:00 La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel

Die Drôme Die Elles partagent un goût certain pour l’harmonie des couleurs et aussi un petit bout de la rue Camille Buffardel. Elles, ce sont Odile Touillier et Anne Tappon. https://www.touillier.com/ La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Ville Die lieuville La Galerie du 10 34, rue Camille Buffardel Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Inauguration de la Galerie du 10 et de la Boutique les Petites Pépites Die 2022-06-03 was last modified: by Inauguration de la Galerie du 10 et de la Boutique les Petites Pépites Die Die 3 juin 2022 Die Drôme

Die Drôme