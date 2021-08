Les Roches-de-Condrieu Place du carcan,les Roches-de-Condrieu,38370 Isère, Les Roches-de-Condrieu Inauguration de la fresque de la place du carcan Place du carcan,les Roches-de-Condrieu,38370 Les Roches-de-Condrieu Catégories d’évènement: Isère

Les Roches-de-Condrieu

Inauguration de la fresque de la place du carcan Place du carcan,les Roches-de-Condrieu,38370, 18 septembre 2021, Les Roches-de-Condrieu. Inauguration de la fresque de la place du carcan

le samedi 18 septembre à Place du carcan, les Roches-de-Condrieu,38370

Inauguration de la nouvelle fresque de la place du Carcan aux Roches-de-Condrieu suivi du concert de la formation de musiques actuelles du conservatoire 6/4 D’Eber. Inauguration de la nouvelle fresque de la place du carcan. Place du carcan,les Roches-de-Condrieu,38370 Les Roches-de-Condrieu, 38370 Les Roches-de-Condrieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Les Roches-de-Condrieu Autres Lieu Place du carcan,les Roches-de-Condrieu,38370 Adresse Les Roches-de-Condrieu, 38370 Ville Les Roches-de-Condrieu lieuville Place du carcan,les Roches-de-Condrieu,38370 Les Roches-de-Condrieu