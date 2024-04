Inauguration de la Ferme Pédagogique de Martignas-sur-Jalle La Ferme Pédagogique Martignas-sur-Jalle, dimanche 7 avril 2024.

Inauguration de la Ferme Pédagogique de Martignas-sur-Jalle La Ferme Pédagogique de Martignas-sur-Jalle ouvrira officiellement ses portes au public dimanche 07 avril. C’est une journée riche en découvertes et en animations pour petits et grands qui s’annonce. Dimanche 7 avril, 14h30 La Ferme Pédagogique Gratuit

Propriété de la Ville de Martignas-sur-Jalle depuis 2020, La Ferme Pédagogique ouvrira officiellement ses portes au grand public le dimanche 07 avril.

Pour son inauguration, nous vous proposons une journée riche en découvertes et en animations pour petits et grands.

14h30 : accueil des visiteurs

14h45 : discours inaugural, en présence de Jérôme Pescina, maire de Martignas-sur-Jalle

15h : la coupe du ruban symbolique marquera le début d’une après-midi placée sous le signe de l’émerveillement et de la découverte des animaux de la ferme.

15h – 17h30 :

Visite libre de la Ferme à la rencontre des 190 animaux et de leurs soigneurs : vaches, cochons, lapins, volailles, chèvres, ânes, poneys… sur plus de 5 ha d’espace boisé.

Goûter bio et locavore offert pour reprendre des forces après cette immersion, accompagné de la distribution d’un goodies en guise de souvenir de cette journée particulière.

offert pour reprendre des forces après cette immersion, accompagné de la distribution d’un goodies en guise de souvenir de cette journée particulière. Jeu grandeur nature « Ovipares-vivipares »: approfondir ses connaissances sur les « ovipares-vivipares » en duo ou en groupe, sur inscription en ligne (nombre de places limité) : https://martignas.citymag.info/agenda/billetterie-ferme-pedagogique-avril-2024-1

Implantée sur un site naturel protégé Natura 2000, la Ferme Pédagogique de Martignas-sur-Jalle a pour vocation d’accompagner enfants et adultes dans la découverte de la nature et du monde rural.

Ouverte aux établissements scolaires et structures d’accueil sur réservation, depuis 2021, elle élargit désormais son offre au grand public et souhaite sensibiliser tout un chacun à l’importance de la biodiversité et à son rôle dans la préservation de la nature.

DIMANCHE 7 AVRIL • 14h30-17h30

Adresse : Ferme pédagogique 20 rue Louis Blanc – 33127 Martignas-sur-Jalle

Parking sur place

Plus d’infos : www.ville-martignas.fr/ferme-pedagogique

La Ferme Pédagogique 20 rue Louis Blanc 33127 Martignas-sur-Jalle

