2022-07-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-31 19:00:00 19:00:00

La Livinière 34210 Portes ouverte du lundi au dimanche avec promotion sur l’ensemble des cuvées (2 cartons achetés le 3ème offert)

Lundi de 18 à 22h visite, dégustation, vernissage d’une expo phot de l’artiste Jonathan Demont.

Vendredi repas préparé par le Restaurant Les Meulières, 55€ vins compris, autour des vins du Domaine à partir de 18h (dégustation plus apéro)

19h30 repas à table ( sur reservation) +33 6 86 56 03 65 La Livinière

