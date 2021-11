Paris 8 rue Riesener 75012 Paris Paris Inauguration de La Cadette (La Petite Rockette) 8 rue Riesener 75012 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Avec les projets lauréats 2017 « Une Ressourcerie dans le 12e ! » et 2019 « Aidons les associations de la solidarité à mieux accueillir les personnes à la rue », le budget participatif a soutenu la réalisation de La Cadette. Le local a ouvert en juillet 2021. Il propose un espace de vente de vêtements collectés par la Petite Rockette et un espace événementiel/pédagogique/d’exposition. Il accueille aussi des ateliers couture ouverts aux habitants du quartier. Friperie solidaire et espace pédagogique dédié aux transitions écologiques et aux changements de comportement 8 rue Riesener 75012 Paris 8 rue Riesener 75012 Paris Paris Quartier de Picpus

