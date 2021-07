Genève Autre lieu Genève Inauguration de la brocante RENFILE à l’espace Tourbillon – Plan-les-Ouates Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’ouverture des portes de Renfile Tourbillon au public le samedi 28 août – avec une prolongation de l’événement le samedi 4 septembre – promet de nombreuses surprises, pour les petits comme pour les grands. > **Exposition ‘PING’**, création in situ d’Andreas Kressig > **Soirée Festival Électron** en partenariat avec [Headfun](https://www.electronfestival.ch/summer/) Electron – _Summer’s never been so vintage_ – Performances de 17h à 21h, DJ set de 21h à 3h > **Chasse au trésor** avec [Sardine Crochet](https://www.facebook.com/sardine.crochet/) • 10h30 pour les 4/6 ans • 14h pour les 7/10 ans Les places sont limitées, inscrivez vos enfants : [renfile@csp-ge.ch](mailto:renfile@csp-ge.ch) > **Exposition ‘Le mur du temps‘** en partenariat avec la HEAD Genève > **Concours photo** Pour les gourmands, possibilité de se restaurer sur place! Ouverture exceptionnelle le 28.8 jusqu’à 21h Toutes les informations sur notre site internet : [[https://renfile.ch/ouverture-de-renfile-tourbillon/](https://renfile.ch/ouverture-de-renfile-tourbillon/)](https://renfile.ch/ouverture-de-renfile-tourbillon/)

Gratuit

