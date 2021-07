Inauguration de la « Boucle des ruisseaux de Chalosse » Habas, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Habas.

Inauguration de la « Boucle des ruisseaux de Chalosse » 2021-07-03 – 2021-07-03

Habas Landes Habas

Le samedi 3 juillet, venez participer à l’inauguration du nouveau chemin de randonnée de la commune de Habas. 2 possibilités : une boucle de 12 km et une de 17 km. Départ à 8h pour la boucle de 17km et départ 9h pour la boucle de 12km. Gratuit. Plus de renseignements auprès de la mairie de Habas.

Le samedi 3 juillet, venez participer à l’inauguration du nouveau chemin de randonnée de la commune de Habas. 2 possibilités : une boucle de 12 km et une de 17 km. Départ à 8h pour la boucle de 17km et départ 9h pour la boucle de 12km. Gratuit. Plus de renseignements auprès de la mairie de Habas.

+33 5 58 98 01 13

Le samedi 3 juillet, venez participer à l’inauguration du nouveau chemin de randonnée de la commune de Habas. 2 possibilités : une boucle de 12 km et une de 17 km. Départ à 8h pour la boucle de 17km et départ 9h pour la boucle de 12km. Gratuit. Plus de renseignements auprès de la mairie de Habas.

© Mairie de Habas

dernière mise à jour : 2021-06-22 par