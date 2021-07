Lyon Campus Saint-Paul Métropole de Lyon Inauguration de la 9ème Edition de la Biennale Hors Norme Campus Saint-Paul Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Campus Saint-Paul, le vendredi 17 septembre à 18:30

Venez découvrir l’exposition de la neuvième Biennale Hors Normes dans les campus de l’université. Au pied des œuvres, vous pourrez retrouver le Quatuor “Nouveaux Talents”, élève du Quatuor Debussy au Conservatoire de Lyon (CRR). La Biennale Hors Normes leur a donné carte blanche pour créer un programme musical autour des créations exposées. Exposition et présentation des Œuvres de la Biennale Hors-Norme, à prévoir une visite commenté des oeuvres et un petit jeu de piste à travers ces splendides créations Campus Saint-Paul 10 Place des Archives 69002 Lyon Lyon Perrache Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Campus Saint-Paul Adresse 10 Place des Archives 69002 Lyon Ville Lyon lieuville Campus Saint-Paul Lyon