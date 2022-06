Inauguration de la 4ème édition du festival Qui Sème Le Son | Salle Diff’art Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Parthenay

Yvelines

Inauguration de la 4ème édition du festival Qui Sème Le Son | Salle Diff’art Parthenay, 23 septembre 2022, Parthenay. Inauguration de la 4ème édition du festival Qui Sème Le Son | Salle Diff’art

15 Rue du Pdt Salvador Allende SALLE DIFF’ART Parthenay Yvelines SALLE DIFF’ART 15 Rue du Pdt Salvador Allende

2022-09-23 – 2022-09-23

SALLE DIFF’ART 15 Rue du Pdt Salvador Allende

Parthenay

Yvelines Diff’art lance officiellement la 4ème édition de son festival Qui Sème Le Son ! Au programme :

la techno acoustique du groupe nantais BASS TONG,

le quizz musical déjanté de LA CHARCUTERIE MUSICALE

et les reprises mieux que les vraies chansons de FRANCHMENT TA GUEULE !

Plus d'infos : sallediffart.com – facebook.com/salle.diffart

