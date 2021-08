Pézenas Pézenas Hérault, Pézenas INAUGURATION DE LA 15ÈME ÉDITION DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE PÉZENAS ENCHANTÉE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Inauguration du 15ème Festival d'Art Lyrique Pézenas Enchantée suivie de l'Aper'opéra (gratuit et sans réservation) Samedi 9 Octobre 2021 à 12h La Présidente, Françoise Gandelin, Jean-Pierre Torrent, vice-président responsable artistique, ainsi que le Conseil d'Administration de Pézenas Enchantée ont le plaisir de vous inviter à l'Inauguration de la 15ème Edition du Festival Pézenas Enchantée sous le parrainage de Michel Plasson L'inauguration suivie d'un aper'opéra (miniconcert de 20mn) et d'un vin d'honneur (si les normes sanitaires en vigueur le permettent et de toutes façons, chacun assis à sa place ) entrée libre Les concerts auront lieu dans la limite des places disponibles et le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date contact@pezenasenchantee.fr +33 6 83 66 47 65 https://www.pezenasenchantee.fr/

