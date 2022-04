Inauguration de HOBA HOBA – Parc Martin Luther King Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Inauguration de HOBA HOBA – Parc Martin Luther King, 12 mai 2022, Paris. Du jeudi 12 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 :

. gratuit sous condition food court en accès libre, évènements gratuits sur réservation, cours de cuisine à 20€

L’équipe du Hasard Ludique est super fière de vous présenter son tout nouveau bébé : HOBA – lieu de vie dédié à l’alimentation durable & joyeuse, niché au cœur des 10 hectares du parc Martin Luther King (Paris 17e). L’équipe du Hasard Ludique est super fière de vous présenter son tout nouveau bébé : HOBA – lieu de vie dédié à l’alimentation durable & joyeuse, niché au cœur des 10 hectares du parc Martin Luther King (Paris 17e). Venez faire frétiller vos papilles grâce aux talents culinaires des 5 chefs•fes résidents•es de notre food court ! Et pour aller au-delà de l’assiette, participez à 4 jours de festivités mêlant cours de cuisine & masterclass, rencontres, projections, animations, etc. en guise d’avant-goût de ce qui vous attend à l’année !

En savoir plus sur le projet : https://hoba.paris/ Venez goûter la cuisine gourmande et bas carbone de nos chefs•fes :

: bowls méditerranéens gourmands & de saison

: street food japonaise

: le talent n’a pas de frontière

: le muffin anglais à la french

: cuisine latino-végétale aux super aliments détails de la programmation : https://hoba.paris/actualite/inauguration-de-hoba/// jeudi 12 mai – 19h30

Exotisme : Le goût de l’ailleurs, mais ici ?

gratuit sur inscription// vendredi 13 mai ́ – 19h30

La cheffe, connue pour sa participation à Top chef et surtout pour sa cuisine végétale anti gaspi, pleine de créativité !

en accès libre – places limitées ́ & – 19h

Découvrez des « cuvées militantes » !

gratuit sur inscription ( )- 21h30

en accès libre – places limitées samedi 14 mai ̧ & ́ ́ – 11h

Cours de cuisine x Sol Semilla

Sur réservation : 20€ + frais de loc* ́ – de 14h à 18h

Créez et dégustez des étiquettes comestibles !

en accès libre ́ – 14h30

Cours de cuisine x Just Ramen

Sur réservation : 20€ + frais de loc* ́ ́ – 17h30

Cours de cuisine x Le Falaf

Sur réservation : 20€ + frais de loc* ́- – 20h

gratuit sur inscription dimanche 15 mai ́ -11h

Cours de cuisine x Mouflet

Sur réservation : 20€ + frais de loc* ́ ́ ́ ́ – 14h30

Cours de cuisine x Bloom

Sur réservation : 20€ + frais de loc* « ̀ » & – 17h

avec Nora Bouazzouni et Estérelle Payany modéré par Pioche! Magazine

gratuit sur inscription https://my.weezevent.com/inauguration-hoba HOBA

Parc Martin Luther King

147 rue Cardinet, 75017, Paris

Une fois le parc fermé, l’accès se fait au niveau du 44 rue Bernard Buffet, 75017, Paris HOBA – Parc Martin Luther King 147 rue Cardinet 75017 Paris Contact : https://hoba.paris/actualite/inauguration-de-hoba 01 44 84 04 88 coucou@hoba.paris https://www.facebook.com/events/961023427933680 https://www.facebook.com/events/961023427933680 https://my.weezevent.com/inauguration-hoba

hoba

