Inauguration de Coraulis Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA, 23 septembre 2021, Nantes.

2021-09-23

Horaire : 17:30 21:00

Gratuit : oui Entrée libre

L’immersion dans une image à 360° ou dans un casque de réalité virtuelle soulève de nouvelles questions culturelles et sociales autour des thèmes de la représentation. Comment traduire et rendre sensible à l’altérité ? Quels types de nouvelles relations cela engendre-t-il ? Quels nouveaux types d’écriture pour rendre sensible et pertinente une expérience dématérialisée ? Qu’en est-il de la connaissance et du plaisir d’être ensemble ? La protection du patrimoine, une utilisation plus raisonnable de la planète et l’accès respectueux aux cultures à travers le monde nous amènent à repenser toutes ces questions. Nous le ferons sous forme de conférences et de tables rondes, mais également de démonstrations. Des regards croisés Afrique / Europe montreront la richesse des enjeux, des propositions et des développements qui nous attendent. Le dispositif immersif Coraulis, inauguré pour l’occasion, servira de lieu d’expériences extraordinaires. Animation Livre d’or augmenté en collaboration avec Onepoint :Découvrez aussi l’œuvre physico-numérique qui revisite le concept du Livre d’or. Vous pourrez témoigner de votre passage à partir de multiples données contextuelles ou personnelles (dans le respect du RGPD), de votre provenance, de votre photo/vidéo, de vos sentiments et de toute autre information que vous voudrez bien partager. Ces informations sont mixées et “scellées” dans un grand livre à la fois physique et numérique. Dans le cadre de Nantes Digital Week

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA 6 Quai François Mitterrand Île de Nantes Nantes