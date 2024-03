Inauguration de Chaud Bouillon Chaud Bouillon Lille, jeudi 21 mars 2024.

Inauguration de Chaud Bouillon La Halle Gourmande, Culturelle, Festive et Solidaire ouvre enfin ses portes ! 21 et 28 mars Chaud Bouillon Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T17:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-28T17:00:00+01:00 – 2024-03-28T23:30:00+01:00

Après de longs mois d’attente, le collectif Chaud Bouillon est enfin au complet ! Venez (re)découvrir ce lieu aux multiples facettes, en plein coeur du quartier de Fives et qui saura vous régaler.

Chaud Bouillon, c’est quatre espaces complémentaires : une Halle Gourmande, pour se régaler, découvrir et danser, une Cuisine Commune, pour participer à des ateliers conviviaux, une Cuisine Professionnelle, pour voir éclore de beaux projets et une Ferme Urbaine, pour cultiver et apprendre à chouchouter la nature en ville.

Ouverture le 21 mars à partir de 17H

Inauguration officielle le 28 mars à 18H

Chaud Bouillon 70, Passage de l’Internationale 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

Jérôme Delesne