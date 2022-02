Inauguration de « 2022, année des textiles du monde » – Projection et échange Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

le samedi 26 février à 15:00

Pour inaugurer « 2022, année des textiles du monde », La Grand-Plage vous invite à la projection du second documentaire du réalisateur Yves Decroix parti à la rencontre d’anciens industriels de Roubaix et de Tourcoing. Des patrons témoignent du passé glorieux de leurs familles, de l’origine à la fin de leurs entreprises à partir des années 1970. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur. Pour célébrer cette nouvelle année thématique, un buffet inter-culturel vous sera également proposé !

Gratuit

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T17:30:00

