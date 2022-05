INAUGURATION – COEUR DE VILLAGE Maxéville Maxéville Catégories d’évènement: Maxéville

Meurthe-et-Moselle

INAUGURATION – COEUR DE VILLAGE Maxéville, 6 mai 2022, Maxéville. INAUGURATION – COEUR DE VILLAGE Maxéville

2022-05-06 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-06

Maxéville Meurthe-et-Moselle Maxéville Coeur de Village : un nouvel espace urbain au coeur de Maxéville

Création d’espaces publics de convivialité, placettes paysagées, îlots de fraîcheur, circulation apaisée, sécurisation du piéton, mise en valeur du patrimoine, optimisation de la gestion de l’eau… Au programme de ce moment festif et familial :

• 17h > 20h – Jeux de plein air des Ludothèques de Maxéville

• 18h – Déambulation musicale et découverte du Cœur de Village – Avec « Ça gaze » (groupe de musique)

• 18h30 – Prises de parole et apéritif en musique

• 20h – Spectacle musical avec «Dyctaphone » Cie Maxévilloise

• 21h10 – Spectacle pyromélodique avec JSE https://maxeville.fr/index.php/inauguration-du-coeur-de-village/ Maxéville

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Maxéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Maxéville Adresse Ville Maxéville lieuville Maxéville Departement Meurthe-et-Moselle

Maxéville Maxéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maxeville/

INAUGURATION – COEUR DE VILLAGE Maxéville 2022-05-06 was last modified: by INAUGURATION – COEUR DE VILLAGE Maxéville Maxéville 6 mai 2022 Maxéville Meurthe-et-Moselle

Maxéville Meurthe-et-Moselle